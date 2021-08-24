Хвостаті хулігани: 10 улюбленців, яким усе сходить з лап – курйозні фото

Домашні тварини іноді вміють здивувати своєю нахабною та відверто хуліганською поведінкою. Попри це, господарі їх усе одно сильно люблять та все пробачають.

Якщо ви хочете завести кошеня або цуценя, забудьте про новий ремонт чи красиві кімнатні рослини на певний час. Втім, ви зможете отримати набагато більше: любов та хороший настрій від свого улюбленця.

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Цей кіт о 6 ранку почепив собі на шию провід і бігає так



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Кіт виганяє свого власника зі стільця саме тоді, коли той заробляє йому на корм



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Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортиментуви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.



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Господарю, ти тільки не сварися



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Цей медичний конус не надто надійний



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