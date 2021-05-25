Без жодного слова: художник намалював милий комікс про те, як всиновив кота

Бразильському ілюстратору не потрібні слова, щоб розповісти про свого котика. Адемар Віейра малює зворушливі та милі комікси.
Художник розповідає, що не сподівався колись стати "татком" кота. Він полюбляє собак, тому муркотун став для нього несподіванкою та випробуванням.
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Ademar Vieira / instagram
Одного дня Адемар помітив кошеня біля своєї квартири. Він почав годувати малюка, але всиновлювати не хотів. Ілюстратор чекав, поки хтось із сусідів забере тваринку, але котик і далі мешкав у під'їзді.
Ademar Vieira / instagram
Все змінив випадок: одного разу кошеня зникло на кілька днів. Художник дуже хвилювався, а коли малюк з'явився знову, негайно забрав його собі.
Ademar Vieira / instagram
Не тільки чоловік довго не міг звикнути до котика. Певний стрес переживала також його собака, якій довелося ділити квартиру з новачком.
Ademar Vieira / instagram
Чимало власників чотирилапих обов'язково впізнають в цьому бешкетуні своїх котиків.
Ademar Vieira / instagram
Ademar Vieira / instagram
Ademar Vieira / instagram
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Ademar Vieira / instagram
Ademar Vieira / instagram