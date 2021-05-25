Без жодного слова: художник намалював милий комікс про те, як всиновив кота

Бразильському ілюстратору не потрібні слова, щоб розповісти про свого котика. Адемар Віейра малює зворушливі та милі комікси.

Художник розповідає, що не сподівався колись стати "татком" кота. Він полюбляє собак, тому муркотун став для нього несподіванкою та випробуванням.

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Ademar Vieira / instagram

Одного дня Адемар помітив кошеня біля своєї квартири. Він почав годувати малюка, але всиновлювати не хотів. Ілюстратор чекав, поки хтось із сусідів забере тваринку, але котик і далі мешкав у під'їзді.



Ademar Vieira / instagram

Все змінив випадок: одного разу кошеня зникло на кілька днів. Художник дуже хвилювався, а коли малюк з'явився знову, негайно забрав його собі.



Ademar Vieira / instagram

Не тільки чоловік довго не міг звикнути до котика. Певний стрес переживала також його собака, якій довелося ділити квартиру з новачком.



Ademar Vieira / instagram

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут

Чимало власників чотирилапих обов'язково впізнають в цьому бешкетуні своїх котиків.



Ademar Vieira / instagram



Ademar Vieira / instagram



Ademar Vieira / instagram

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Ademar Vieira / instagram



Ademar Vieira / instagram