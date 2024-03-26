Бегемотеня також стало першим, що народилося в цьому зоопарку протягом десятиліття. Брак самців карликових бегемотів у неволі створив проблеми для відновлення популяції. Тому доглядачі зоопарку та природоохоронці ще більше в захваті від цього – поки що безіменного – малюка через його стать.

Дивіться також Дуже рідкісний хижак в океані: вперше зняли полохливу акулу, що живе на самому дні

У зоопарку Греції народилося карликове бегемотеня

Пітер Грос, експерт з дикої природи та ведучий Mutual of Omaha's Wild Kingdom, каже, що народження є "важливим і захопливим моментом", враховуючи вплив, який цей один бегемот може мати на увесь вид.

Карликові бегемоти зазвичай народжують одне дитинча після періоду вагітності приблизно від 6 до 7 місяців, що робить цього новонародженого значним внеском у зусилля з відновлення популяції,

– пояснює він.

Карликові бегемоти походять з боліт і тропічних лісів у західній Африці, і, за оцінками, у дикій природі залишилося лише близько 2000 – 2500 особин.

Перші кілька місяців життя бегемотеня буде лишатися разом із матір'ю / Фото ATTICA ZOOLOGICAL PARK

З огляду на те, що у 2023 році в зоопарках народилася лише дюжина карликових бегемотів – і ще менше вижило – кожне таке народження має вирішальне значення для спроб відновити популяцію виду.

В жовтні доглядачі зоопарку помітили, що "живіт самки бегемота трохи більший, ніж зазвичай". Того ж тижня команда ветеринарів провела ультразвукове дослідження, яке підтвердило підозри про вагітність.

Новонароджене бегемотеня має особливе значення через свою стать / Фото ATTICA ZOOLOGICAL PARK

Але працівникам зоопарку потрібно було зробити значно більше, ніж просто спостерігати та чекати. Бегемотиху фактично тренували, щоб вона могла ставати у позу, потрібну для проведення УЗД та інших обстежень. Вони також регулярно перевіряли, чи має вона молоко. Потім була підготовка до пологів.

Оскільки цей вид бегемотів народжує пізно ввечері або вночі, ми повісили камеру, щоб і тоді можна було стежити за нею,

– кажуть доглядачі.

19 лютого 2024 року вона народила здорового хлопчика вагою 7 кілограмів.

Як це було: дивіться відео

У зоопарку заявили, що дитинча сповнене сил та енергії та вже подвоїло свою вагу з народження.

Зауважимо, у зоопарку на півночі Німеччини моторошні знімки облисілих шимпанзе викликали дискусію про психічний стан тварин у неволі. У Магдебурзькому зоопарку деякі 130-кілограмові примати зазнали повної втрати волосся, а в деяких клапті хутра звисають зі спин.