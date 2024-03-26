Втім, у новому дослідженні вченим OceanX пощастило. Вони абсолютно випадково зняли ожинну акулу в глибоких водах біля узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів.

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Вчені вперше зняли полохливу акулу

Завдяки цьому революційному відкриттю представники раніше небаченого виду вперше були помічені в цьому регіоні. Це сталося під час занурення в Оманській затоці в грудні 2023 року, коли підводний апарат зняв кадри ожинової акули на глибині близько 850 метрів.

Це сталося абсолютно випадково: ми обідали на судні, а тому були захоплені зненацька, коли на кадрах з'явилася ожинова акула,

– каже молодший редактор OceanX Кессіді Нельсон.

Тварина була зафіксована на камеру підводного апарату. Істота, ідентифікована як акула, зависла над камерою, що дозволило дослідникам виграти дорогоцінний час для вивчення і фотографування невловної тварини.

Цей вид був помічений у глибоких водах по всьому світу, за винятком західної частини Тихого океану. Попри попередні спостереження, справжній розмір і рідкісність цього виду залишаються майже невідомими для дослідників.

Ожинну акулу вперше зафіксовано в природному середовищі в океані / Фото OceanX

За словами аналітика-дослідника OceanX Джеріла Камау-Венга, фактично їм із колегами вперше в історії вдалося зафільмувати живу ожинову акулу в її звичному середовищі існування. Більшу частину того, що вченим відомо про цей вид, було отримано з екземплярів, випадково спійманих у тралові мережі.

У результаті вчені припустили, що цей вид, ймовірно, перебуває під впливом людської діяльності.

Спостереження вчених виявили тривожну тенденцію: більшість особин, яких помічали, були або мертвими, або вмирали. Автори дослідження вказують на те, що траловий промисел є потенційною загрозою для здоров'я популяції ожинових акул.

Як це було: дивіться відео

У своїх дослідженнях вчені з OceanX вивчають вплив зміни клімату на глибоководне середовище. Давно відомо, що світовий океан поглинає значну кількість тепла і вуглекислого газу з атмосфери Землі. Однак нові дані свідчать про те, що навіть найглибші частини океану відчувають на собі вплив підвищення глобальної температури.