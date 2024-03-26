Бегемотенок также стал первым, родившимся в этом зоопарке в течение десятилетия. Нехватка самцов карликовых бегемотов в неволе создала проблемы для восстановления популяции. Поэтому смотрители зоопарка и природоохранники еще больше в восторге от этого – пока безымянного – малыша из-за его пола.

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В зоопарке Греции родился карликовый бегемотенок

Питер Грос, эксперт по дикой природе и ведущий Mutual of Omaha's Wild Kingdom, говорит, что рождение является "важным и захватывающим моментом", учитывая влияние, который этот один бегемот может иметь на весь вид.

Карликовые бегемоты обычно рожают одного детеныша после периода беременности примерно от 6 до 7 месяцев, что делает этого новорожденного значительным вкладом в усилия по восстановлению популяции,

– объясняет он.

Карликовые бегемоты происходят из болот и тропических лесов в западной Африке, и, по оценкам, в дикой природе осталось лишь около 2000 – 2500 особей.

Первые несколько месяцев жизни бегемотенок будет оставаться вместе с матерью / Фото ATTICA ZOOLOGICAL PARK

Учитывая то, что в 2023 году в зоопарках родилась лишь дюжина карликовых бегемотов – и еще меньше выжило – каждое такое рождение имеет решающее значение для попыток восстановить популяцию вида.

В октябре смотрители зоопарка заметили, что "живот самки бегемота немного больше, чем обычно". На той же неделе команда ветеринаров провела ультразвуковое исследование, которое подтвердило подозрения о беременности.

Новорожденный бегемот имеет особое значение из-за своего пола / Фото ATTICA ZOOLOGICAL PARK

Но работникам зоопарка нужно было сделать гораздо больше, чем просто наблюдать и ждать. Бегемотиху фактически тренировали, чтобы она могла становиться в позу, нужную для проведения УЗИ и других обследований. Они также регулярно проверяли, имеет ли она молоко. Затем была подготовка к родам.

Поскольку этот вид бегемотов рожает поздно вечером или ночью, мы повесили камеру, чтобы и тогда можно было следить за ней,

– говорят смотрители.

19 февраля 2024 года она родила здорового мальчика весом 7 килограммов.

Как это было: смотрите видео

В зоопарке заявили, что детеныш полон сил и энергии и уже удвоил свой вес с рождения.

Заметим, в зоопарке на севере Германии жуткие снимки облысевших шимпанзе вызвали дискуссию о психическом состоянии животных в неволе. В Магдебургском зоопарке некоторые 130-килограммовые приматы полностью лишились волос, а у некоторых клочья меха свисают со спин.