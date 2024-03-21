Експерти стверджують, що така поведінка мавп — це ознака важкого психологічного розладу й свідчить про значні та тривалі страждання.

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Шимпанзе в зоопарку масово видирають собі волосся

Поруч із вольєром висить табличка, на якій зазначено, що страхітливий вигляд шимпанзе пов'язаний з надмірним доглядом за собою, що є звичайною поведінкою для цього виду тварин. Однак, схоже, що цей догляд дійшов до екстремального рівня.

Деякі 130-кілограмові примати майже повністю втратили шерсть / Фото Bild

Експерти зоозахисної організації PETA стверджують, що поведінка мавп свідчить про важкий психологічний стресовий розлад, що вказує на те, що вони зазнали значних і тривалих страждань.

У деяких з них були помітні залисини на голові, грудях та задній частині плечей, а є й ті, у кого взагалі не залишилося шерсті. Крім того, співробітники звіринцю помітили, що деякі шимпанзе поїдають власні екскременти,

— йдеться в заяві PETA.

Фахівці кажуть, що тварини стикаються зі страхом, нудьгою і розчаруванням через життя в неволі. Ситуація, ймовірно, погіршилася, коли їх перемістили з відкритої території до вольєра після масової спроби втечі.

Фахівці кажуть, що тварини відчувають страх, нудьгу та розчарування через неволю / Фото Bild

До речі, нещодавно зоопарк витратив 1,6 мільйона фунтів на будівництво нового майданчика для шимпанзе – його відкриття заплановане на кінець 2024 року.

При цьому активісти застерігають, що поки тварин не переселять у природне середовище, цю проблему владнати не вдасться.