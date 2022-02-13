Грають в футбол або вболівають: користувачі мережі поділилися кумедними фото собак

13 лютого 2022 , 14:55
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Джерело:

Daily Paws

Американці опублікували світлини свої песиків, які небайдужі до американського футболу. Ці хвостаті улюбленці точно знають, як правильно підтримувати улюблену команду.

Деякі власники навіть придбали своїм улюбленцям крихітні футболки з назвою улюбленої команди. От і як з такою підтримкою не виграти усі матчі?

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Наймиліша уболівальниця


Фото sasha_thepom_

Ну дуже відданий прихильник


Фото tuckinaround

А цей пес – неперевершений гравець


Фото larrynfrank 

Благає команду про перемогу


Фото falkor_the_doxie

Цей собака справді вміє вболівати


Фото myla_the__rescue

Цей пес справжній красунчик у фірмовій футболці


Фото always_sonny_inphl

Найхаризматичніший прихильник


Фото normansnugglebutt

Готовий негайно почати гру


Фото grandpamurphy_theairedale

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Посміхається своїй команді


Фото java.affogato.la

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Автор: Аліна Рудченко