Грайливий собака псує всі фото свої друзів: 20+ дуже веселих фото

13 січня 2022 , 09:35
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Джерело:

My modern met

У всіх є товариш, який неодмінно зіпсує групову фотографію. Кумедний пес породи шиба-іну став саме таким другом – втім, знімки від цього тільки виграли.

У власниці є аж 4 песики породи шиба-іну. Усі вони обожнюють фотографуватися, але тільки один з них робить це неперевершено.

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Білий пес повертається спиною, коли всі дивляться в камеру, широко позіхає, коли інші мило позують. Але саме через цю особливість поведінки він став справжнісінькою зіркою мережі.

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Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

#2


Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

#3


Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

#4


Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

#5


Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

#6


Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.

#7


Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

#8


Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

#9


Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

#10


Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

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Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

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Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

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Більше кумедних фото дивіться тут / Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

 

 

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Автор: Аліна Рудченко