Грайливий собака псує всі фото свої друзів: 20+ дуже веселих фото

У всіх є товариш, який неодмінно зіпсує групову фотографію. Кумедний пес породи шиба-іну став саме таким другом – втім, знімки від цього тільки виграли.

У власниці є аж 4 песики породи шиба-іну. Усі вони обожнюють фотографуватися, але тільки один з них робить це неперевершено.

Читайте також Ексклюзивні подарунки для котиків: якою новинкою можна потішити улюбленця

Білий пес повертається спиною, коли всі дивляться в камеру, широко позіхає, коли інші мило позують. Але саме через цю особливість поведінки він став справжнісінькою зіркою мережі.

#1



Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

#2



Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

#3



Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

#4



Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

#5



Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

#6



Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

#7

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.



Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

#8



Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

#9



Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

#10



Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

#11



Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

#12



Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

Вам сподобається Вівчарка-патріотка підкорила українців та стала зіркою тіктоку: чарівне відео

Більше кумедних фото дивіться тут / Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

Смішний кіт з України підкорив мережу: дивіться відео