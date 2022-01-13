Грайливий собака псує всі фото свої друзів: 20+ дуже веселих фото
Джерело:My modern met
У всіх є товариш, який неодмінно зіпсує групову фотографію. Кумедний пес породи шиба-іну став саме таким другом – втім, знімки від цього тільки виграли.
У власниці є аж 4 песики породи шиба-іну. Усі вони обожнюють фотографуватися, але тільки один з них робить це неперевершено.
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Білий пес повертається спиною, коли всі дивляться в камеру, широко позіхає, коли інші мило позують. Але саме через цю особливість поведінки він став справжнісінькою зіркою мережі.
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Фото з інстаграму yokokikuchi_ks
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Фото з інстаграму yokokikuchi_ks
#3
Фото з інстаграму yokokikuchi_ks
#4
Фото з інстаграму yokokikuchi_ks
#5
Фото з інстаграму yokokikuchi_ks
#6
Фото з інстаграму yokokikuchi_ks
#7
Фото з інстаграму yokokikuchi_ks
#8
Фото з інстаграму yokokikuchi_ks
#9
Фото з інстаграму yokokikuchi_ks
#10
Фото з інстаграму yokokikuchi_ks
#11
Фото з інстаграму yokokikuchi_ks
#12
Фото з інстаграму yokokikuchi_ks
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