У власниці є аж 4 песики породи шиба-іну. Усі вони обожнюють фотографуватися, але тільки один з них робить це неперевершено.

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Білий пес повертається спиною, коли всі дивляться в камеру, широко позіхає, коли інші мило позують. Але саме через цю особливість поведінки він став справжнісінькою зіркою мережі.

#1

Собака псує всі фото
Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

#2

Собака псує всі фото
Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

#3

Собака псує всі фото
Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

#4

Собака псує всі фото
Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

#5

Собака псує всі фото
Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

#6

Собака псує всі фото
Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

#7

Собака псує всі фото
Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

#8

Собака псує всі фото
Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

#9

Собака псує всі фото
Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

#10

Собака псує всі фото
Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

#11

Собака псує всі фото
Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

#12

Собака псує всі фото
Фото з інстаграму yokokikuchi_ks

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