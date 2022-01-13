У владелицы есть аж 4 песика породы шиба-ину. Все они любят фотографироваться, но только один из них делает это непревзойденно.

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Белый пес поворачивается спиной, когда все смотрят в камеру, широко зевает, когда другие мило позируют. Но именно из-за этой особенности поведения он стал самой настоящей звездой сети.

#1

Собака портит все фото
Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

#2

Собака портит все фото
Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

#3

Собака портит все фото
Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

#4

Собака портит все фото
Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

#5

Собака портит все фото
Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

#6

Собака портит все фото
Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

#7

Собака портит все фото
Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

#8

Собака портит все фото
Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

#9

Собака портит все фото
Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

#10

Собака портит все фото
Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

#11

Собака портит все фото
Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

#12

Собака портит все фото
Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

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