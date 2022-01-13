У владелицы есть аж 4 песика породы шиба-ину. Все они любят фотографироваться, но только один из них делает это непревзойденно.

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Белый пес поворачивается спиной, когда все смотрят в камеру, широко зевает, когда другие мило позируют. Но именно из-за этой особенности поведения он стал самой настоящей звездой сети.

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Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

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Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

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Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

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Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

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Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

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Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

Вы проявляете любовь к своей собачке, когда заботитесь о ее питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четырехлапых друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, включающие витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.

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Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

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Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

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Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

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Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

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Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

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Фото из инстаграма yokokikuchi_ks

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