Вайріс стала справжньою зіркою мережі – відео з нею переглянули понад мільйон людей.
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Розумна тварина завжди відповідає на гасло "Слава Україні". На це вівчарка гавкає двічі. Відео із собакою у "формі" підірвало мережу та зібрало півтора мільйона переглядів у тіктоці.
Собака-патріотка Вайріс: дивіться відео
Вівчарці Вайріс 3 роки і вона служить в Херсонській області. Розумна тварина підкорила мережу своїм чітким виконанням команд "струнко" та "вільно", а також "патріотичним" гавкотом.
Відео з собакою набирають мільйони переглядів не тільки у тіктоці, а й у фейсбуці.
Розумна вівчарка Вайріс підкорила мережу: дивіться відео
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Текст повідомлення:
Вітаємо мільйонерку з Тіктоку – службову собаку Вайріс ще з одним мільйоном – тепер і на Facebook. Сюжет Суспільного про вівчарку, яка служить у Херсонському загоні, опублікований на сторінці Держприокрдонслужби напередодні Нового року, вже охопив понад 1,3 млн аудиторії соцмережі, зібрав більше тисячі позитивних коментарів та понад 58 тисяч уподобань. Вайріс – комунікабельна, тому одразу ж фідбек фоловерам – вітання з Різдвом Христовим!
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