Господиня випадково взнала про талант свого кота: як чотирилапий грає на піаніно

У соціальну мережу тікток дівчина виклала відео, на якому видно, що у її кота є справжній талант. Чим домашній улюбленець вразив господарку – читайте у матеріалі.

Меріке Гесс поділилася з підписниками відео, на якому її кіт стояв задніми лапами на кріслі, а передніми на піаніно. Він створював свої мелодії та не знав, що в кімнаті не сам.

Цікаво Що допоможе побороти алергічну реакцію на котів: дізнайтеся інші методи боротьби з алергією

Спочатку дівчина намагалася тихо стояти та знімати ролик, проте не витримавши вона засміялася. Ненадовго це збило чотирилапого, проте він закінчив мелодію.

У соціальній мережі тікток користувачі активно залишали коментарі до відео. Вони були здивовані, що домашньому улюбленцю так легко вдалося опанувати інструмент.

Дивіться відео: як кіт грав на піаніно

Читайте також Коти, які живуть "на роботі": добірка пронизливих чорно-білих фото

Які коментарі залишали люди:

"Котяча рапсодія".

"Коли кіт грає краще, ніж ти".

"Це напевно щось справді приголомшливе і чудове. Проте це так непросто висловити, коли в тебе лапи".

"Поважаю. Попри те, що з нього сміялися, дограв твір. Не кожний так зможе".