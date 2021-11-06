Маріанна Зампьєрі – фотографка з Венеції. Вона називає себе "котографкою" – адже переважна більшість її світлин присвячена котикам.
Читайте також З першого дня і назавжди: 5 гарантій від Friskies® для ваших улюбленців
Монохромні фото котів
Маріанна робить фото з котиками у чорно-білих кольорах. Такі фото яскраво передають сюжет, а також характер кожного пухнастика.
Хочу сказати, що усі мої фотографії зроблені з повагою до кожної кішки. Нічого не удавано й не вимушено, – ділиться Маріанна.
-
Кіт Раві в етнічному магазині
Фото Marianna Zampieri
-
Зіггі у книжковому магазині
Фото Marianna Zampieri
-
Джуда у скляній лабораторії
Фото Marianna Zampieri
-
Пальміра в зоомагазині
Фото Marianna Zampieri
-
Діас у гончарній майстерні
Фото Marianna Zampieri
-
Ромео в ювелірному магазині
Фото Marianna Zampieri
Усі фото – живі та невимушені
Тут ви ніколи не побачите котів, яких силоміць тримають на руках. Все має бути максимально спонтанно, щоб передати атмосферу буденної близькості, – розповідає про проєкт фотографка.
-
Полдо в книжковому магазині
Фото Marianna Zampieri
-
Пепе в ательє
Фото Marianna Zampieri
-
Баффо у магазині велосипедів
Фото Marianna Zampieri
-
Наппо в майтерні, де виготовляють текстильну оббивку для меблів
Фото Marianna Zampieri
-
Нандо в газетному кіоску
Фото Marianna Zampieri
-
Ріта у страховій агенції
Фото Marianna Zampieri
Курйоз Вкрала камеру та зняла маленький фільм: яке унікальне відео зробила левиця
Більше фото котів можна побачити в інстаграмі фотографки або на її офіційному сайті. Маріанна робить світлини вуличних котів у Венеції, домашніх котиків і навіть весільні листівки з домашніми улюбленцями.
Більше чудових фото котів на роботі дивіться тут / Фото Marianna Zampieri