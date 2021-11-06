Маріанна Зампьєрі – фотографка з Венеції. Вона називає себе "котографкою" – адже переважна більшість її світлин присвячена котикам.

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Монохромні фото котів

Маріанна робить фото з котиками у чорно-білих кольорах. Такі фото яскраво передають сюжет, а також характер кожного пухнастика.

Хочу сказати, що усі мої фотографії зроблені з повагою до кожної кішки. Нічого не удавано й не вимушено, – ділиться Маріанна.

  1. Кіт Раві в етнічному магазині

Коти, які живуть на робочих місцях
Фото Marianna Zampieri

  1. Зіггі у книжковому магазині

Коти, які живуть на робочих місцях
Фото Marianna Zampieri

  1. Джуда у скляній лабораторії

Коти, які живуть на робочих місцях
Фото Marianna Zampieri

  1. Пальміра в зоомагазині

Коти, які живуть на робочих місцях
Фото Marianna Zampieri

  1. Діас у гончарній майстерні

Коти, які живуть на робочих місцях
Фото Marianna Zampieri

  1. Ромео в ювелірному магазині

Коти, які живуть на робочих місцях
Фото Marianna Zampieri

Усі фото – живі та невимушені

Тут ви ніколи не побачите котів, яких силоміць тримають на руках. Все має бути максимально спонтанно, щоб передати атмосферу буденної близькості, – розповідає про проєкт фотографка.

  1. Полдо в книжковому магазині

Коти, які живуть на робочих місцях
Фото Marianna Zampieri

  1. Пепе в ательє

Коти, які живуть на робочих місцях
Фото Marianna Zampieri

  1. Баффо у магазині велосипедів

Коти, які живуть на робочих місцях
Фото Marianna Zampieri

  1. Наппо в майтерні, де виготовляють текстильну оббивку для меблів

Коти, які живуть на робочих місцях
Фото Marianna Zampieri

  1. Нандо в газетному кіоску

Коти, які живуть на робочих місцях
Фото Marianna Zampieri

  1. Ріта у страховій агенції

Коти, які живуть на робочих місцях
Фото Marianna Zampieri

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Більше фото котів можна побачити в інстаграмі фотографки або на її офіційному сайті. Маріанна робить світлини вуличних котів у Венеції, домашніх котиків і навіть весільні листівки з домашніми улюбленцями.

Більше чудових фото котів на роботі дивіться тут / Фото Marianna Zampieri