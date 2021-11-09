Мерике Гесс поделилась с подписчиками видео, на котором ее кот стоял задними лапами на кресле, а передними на пианино. Он создавал свои мелодии и не знал, что в комнате не один.

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Сначала девушка пыталась тихо стоять и снимать ролик, однако, не выдержав, она засмеялась. Ненадолго это сбило четырехлапого, однако он закончил мелодию.

В социальной сети тикток пользователи активно оставляли комментарии к видео. Они были удивлены, что домашнему любимцу так легко удалось овладеть инструментом.

Смотрите видео: как кот играл на пианино

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Какие комментарии оставляли люди:

"Кошачья рапсодия".

"Когда кот играет лучше, чем ты".

"Это наверняка что-то потрясающее и замечательное. Однако это так непросто выразить, когда у тебя лапы".

"Уважаю. Несмотря на то, что над ним смеялись, доиграл произведение. Не каждый так сможет".