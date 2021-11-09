Меріке Гесс поділилася з підписниками відео, на якому її кіт стояв задніми лапами на кріслі, а передніми на піаніно. Він створював свої мелодії та не знав, що в кімнаті не сам.
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Спочатку дівчина намагалася тихо стояти та знімати ролик, проте не витримавши вона засміялася. Ненадовго це збило чотирилапого, проте він закінчив мелодію.
У соціальній мережі тікток користувачі активно залишали коментарі до відео. Вони були здивовані, що домашньому улюбленцю так легко вдалося опанувати інструмент.
Дивіться відео: як кіт грав на піаніно
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Які коментарі залишали люди:
- "Котяча рапсодія".
- "Коли кіт грає краще, ніж ти".
- "Це напевно щось справді приголомшливе і чудове. Проте це так непросто висловити, коли в тебе лапи".
- "Поважаю. Попри те, що з нього сміялися, дограв твір. Не кожний так зможе".