Господарі шукали друга для сліпого пса й випадково возз'єднали родину

Коли собака, яку господарі назвали Дієго, втратив зір, ветеринари порадили завести для нього друга. Випадково вибір зупинився на собаці, що виявилася родичем чотирилапого.

Коли Джейн Салазар привела додому собаку Дієго, вона захотіла визначити, які породи намішані в домашньому улюбленці.

Цікаво Особливості харчування собак малих порід: який корм обрати для улюбленця

Для цього жінка зробила ДНК тестування для тварин. Виявилося, що Дієго – здебільшого, пітбуль, і частково – австралійський собака-пастух. Крім того, аналіз виявив у Дієго передчасне старіння сітківки, що вело до сліпоти.

З кожним днем зір собаки став погіршуватися, але допомогти ветеринари не могли. Медики запропонували, аби господарі завели для нього компаньйона, який допомагав би, коли Дієго стане сліпим.

Джейн одразу ж взялася за пошуки. Вона переглянула кілька онлайн-каталогів притулків і обрала собаку, яка була дуже схожа на її вихованця. Незабаром до сім'ї приєдналася Діксі.



Діксі та Дієго / Фото Jane Salazar​

Коли її принесли додому, то господарі помітили їх схожість із Дієго. Щоб підтвердити свої підозри, вони вирішили провести ще один ДНК-тест. Згідно з ним, Діксі та Дієго виявилися близькими родичами. Собаки народилися не в один і той же час, але в них були спільні мама й тато.

Читайте також Дружба собаки та лані: як дику тварину врятували й повернули до лісу

Поява Діксі позитивно вплинула на Дієго. Сестра дбала про брата і допомагала йому орієнтуватися у просторі, який він з кожним днем гірше бачив.