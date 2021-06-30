Господарі надягли на своїх собак перуки: 35 кумедних фото
Джерело:BoredPanda
Господарі обожнюють своїх домашніх улюбленців, та інколи подражнити їх чи побачити їх реакцію також цікаво. Цього разу вони одягли на своїх собак перуки та сфотографували їх.
Господарі опублікували фото тварин з найрізноманітнішим кольором волосся та виразами мордочок.
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Тренд одягати на собак перуки став таким популярним, що в інстаграмі навіть зародилась тенденція та хештег #dogwig. За ним господарі публікують фото своїх улюбленців інколи в дуже оригінальних перуках.
Фотодобірка тварин в різноманітних перуках / Фото зібрані BoredPanda
До речі, домашні улюбленці також люблять побшкетуват. Проблема всіх господарів – коли тварина на вулиці лізе до сміття, вихоплює щось і тягне до рота. Що робити у таких випадках читайте за посиланням.