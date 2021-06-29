Відтак хазяїну собаки варто навчити улюбленця за командою викидати сміття. Розповідаємо про декілька дієвих методик цього.

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Як навчити собаку не їсти сміття на вулиці

1. Навчіть собаку команди "фу / кинь"

Команда "залиш це" є корисним інструментом під час прогулянок. Вона дає собаці знак зупинитися і перестати робити щось заборонене.

Як навчити собаку команди "фу":

Одягніть на собаку повідець так, ніби ви йдете гуляти. Покладіть перед собакою щось, що його зацікавить: їжу, ласощі чи іграшку. Коли собака посунеться вперед, скажіть "фу", а потім тримайте повідець міцно, щоб він не міг дістатись до предмета. З ентузіазмом хваліть собаку і даруйте нагороду. Скористайтеся другою командою, на зразок "добре, окей" або "візьми", і дозвольте рухатися до предмета та дістати його. Повторюйте цю вправу кілька разів короткими сеансами, поки він не навчиться справно реагувати на ваші слова.

Коли собака вивчить цю команду, спробуйте протестувати її на смітті. Запропонуйте чотирилапому альтернативу шкідливому предмету. Так вихованець знатиме: нагорода за послух цінніша, ніж сміття.



Ласощі від господаря спонукатимуть собаку не їсти сміття / Фото з Unsplash

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

2. Плануйте прогулянку так, щоб уникнути сміття

У деяких громадських місцях: парках чи зупинках транспорту сміття зазвичай є більше. Це може спокусити собаку. Якщо песик засвоїв команду "фу", можна попрактикувати прогулянки в цих районах. Однак, якщо ваша собака ще недостатньо навчена, для безпеки варто уникати місць, де є засилля сміття.

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На прогулянках уникайте висувних або занадто довгих повідців. Міцні, короткі шлейки дозволяють гуляти з собакою поруч і стримувати її, якщо він полізе за сміттям.



Якщо собака не засвоїв команду "фу", варто уникати місць, де є багато сміття / Фото з Unsplash

3. Вдайте, що сміття належить вам

Здебільшого собака не чіпатиме сміття, якщо зрозуміє, що воно належить господарю. Для цього хазяїну варто показати свою домінантність, використавши команду "фу".

Як показати, що сміття належить вам і його не можна чіпати

Коли собака рухається до сміття, тримайте його нерухомо на повідці, щоб він не міг дістатися. Зробіть крок вперед, щоб стати між собакою та сміттям. Сильно відсуньте собаку від сміття, використовуючи команду "залиш це" або "фу". Нагородіть собаку ласощами.

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4. Зосередьте увагу собаки на вас, а не на смітті

Цей метод полягає у розфокусуванні уваги: зі сміття на господаря. Але тут варто діяти на випередження: треба бути уважним і вчасно помітити, як песик зацікавився чимось, що лежить.

Одразу ж покличте його на ім'я, попестіть чи дайте щось смачненьке.

5. Одягніть на собаку намордник

Якщо жоден зі згаданих вище методів не працює, варто використати намордник. Однак у випадку з поїданням сміття, а не агресії, цей аксесуар варто використовувати не впродовж усієї прогулянки.



Варто одягати намордник, якщо собака все одно лізе до сміття / Фото з Unsplash

Спробуйте одягати його тоді, коли пес полізе до сміття. Така почерговість дій даватиме йому зрозуміти, що у його поведінці щось не так.

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Якщо ваша собака з'їла сміття, перш ніж її зупинили, слідкуйте за її здоров'ям. Якщо у неї виникнуть тривожні симптоми: блювота, діарея, відмова від ігор чи їжі, її варто відвезти на огляд до ветеринара.