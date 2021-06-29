Власники можуть іноді додавати до раціону собак помідори. Якщо ваш улюбленець не проти час від часу з'їсти томати, дізнайтеся, як давати їх корисно й безпечно.

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Небезпека помідорів

Помідори відносять до роду пасльонових. Рослини цієї групи містять потенційно токсичні елементи, але у них є і їстівні частини.

Тобто плоди томатів можна вживати в їжу й давати улюбленцям, а от іншу частину рослини потрібно тримати подалі від ваших тварин. Стебла, листя й квіти можуть спричинити отруєння.

Чи може бути алергія



Помірні дози помідорів корисні для собак / Фото Unsplash

Звісно, як і у випадку з будь-якою їжею, в собаки може виникнути алергічна реакція. Її ознаками є блювота, розлади шлунку, висипи на шкірі тощо. Якщо у вашого улюбленця спостерігається така реакція на помідори, негайно зверніться до ветеринарного лікаря.

Як щодо кетчупів й соусів

Собака може проявити інтерес до їжі, яку ви їсте, у тому числі кетчупу та різноманітних соусів. Але такі смаколики не є корисними для тварин. Вони містять цукор, сіль, ароматизатори й інші хімічні речовини, тому краще не пригощати такими стравами улюбленців.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

У чому користь

Помідори в помірній кількості є корисними для здоров'я собаки. Вони містять чимало поживних речовин, антиоксидантів, клітковини, а ще – вітаміни А і С.

Як давати собаці помідори



Почніть давати собаці помідори з невеликих порцій / Фото Zen.yandex

Спершу запропонуйте улюбленцю маленький шматочок й подивіться, як на це відреагує собака. Якщо тварині сподобався такий смаколик, наступного разу можна дати більше.

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Стежте, чи не з'явилися у собаки побічні реакції. А також не забувайте ретельно мити всі фрукти й овочі перед тим, як з'їсти їх або дати своєму собаці.