Владельцы могут иногда добавлять в рацион собак помидоры. Если ваш любимец не против время от времени съесть томаты, узнайте, как давать их полезно и безопасно.

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Опасность помидоров

Помидоры относят к роду пасленовых. Растения этой группы содержат потенциально токсичные элементы, но у них есть и съедобные части.

То есть плоды томатов можно употреблять в пищу и давать животным, а вот другие части растения нужно держать подальше от ваших животных. Стебли, листья и цветы могут вызвать отравление.

Может ли быть аллергия



Умеренные дозы помидоров полезны для собак / Фото Unsplash

Конечно, как и в случае с любой пищей, у собаки может возникнуть аллергическая реакция. Ее признаками являются рвота, расстройства желудка, сыпь на коже и тому подобное. Если у вашего любимца наблюдается такая реакция на помидоры, немедленно обратитесь к ветеринарному врачу.

Как насчет кетчупов и соусов

Собака может проявить интерес к пище, которую вы едите, в том числе к кетчупу и различным соусам. Но такие вкусности не полезны для животных. Они содержат сахар, соль, ароматизаторы и другие химические вещества, поэтому лучше не угощать такими блюдами любимцев.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

В чем польза

Помидоры в умеренном количестве полезны для здоровья собаки. Они содержат много питательных веществ, антиоксидантов, клетчатки, а еще – витамины А и С.

Как давать собаке помидоры



Начните давать собаке помидоры с небольших порций / Фото Zen.yandex

Сначала предложите любимцу маленький кусочек и посмотрите, как на это отреагирует собака. Если животному понравилось такое угощение, в следующий раз можно дать больше.

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