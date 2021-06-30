Господарі опублікували фото тварин з найрізноманітнішим кольором волосся та виразами мордочок.
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Тренд одягати на собак перуки став таким популярним, що в інстаграмі навіть зародилась тенденція та хештег #dogwig. За ним господарі публікують фото своїх улюбленців інколи в дуже оригінальних перуках.
Фотодобірка тварин в різноманітних перуках / Фото зібрані BoredPanda
До речі, домашні улюбленці також люблять побшкетуват. Проблема всіх господарів – коли тварина на вулиці лізе до сміття, вихоплює щось і тягне до рота. Що робити у таких випадках читайте за посиланням.