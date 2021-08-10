Свято єдиної в Україні горили: як Тоні з КиївЗоо святкував День народження – фото
10 серпня 2021 , 09:05Читать новость на русском
Джерело:фейсбук КиївЗоо
Єдиному в Україні самцю горили на прізвисько Тоні виповнилося 47 років. Понад 300 людей прийшли привітати улюбленця киян.
На уродини самця горили прийшли юні натуралісти, кияни й десятки журналістів. Тоні отримав святковий сніданок та їв фрукти під прицілами камер, а потім поважно обходив свій відкритий вольєр.
Дізнайтеся Кіт з притулку чи вулиці: що потрібно знати перш, ніж заводити нового улюбленця
Тоні ласує святковим сніданком / Фото КиївЗоо
Нагадуємо, що 8 серпня Тоні виповнилося 47 років. Горила мешкає у Київському зоопарку з 1999 року і є улюбленцем киян.
Відвідувачі писали святкові листівки й кидали їх у спеціальну скриньку. Тоні привітало понад 300 людей.Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.
До теми Маленький мунтжак: цікавий звір народився в Одеському зоопарку
Що було раніше
- Нещодавно Тоні випустили до відкритого вольєру. Горилу довелося захистити спеціальною сіткою, щоб відвідувачі не годували його цукерками, чипсами й ковбасою.
- Взимку цього року Тоні серйозно занедужав. Українські та зарубіжні лікарі боролися за його здоров'я і Тоні одужав.
- Самець горили народився у 1974 році в Німеччині, звідки у 1999 році переїхав до Києва.