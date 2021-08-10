Свято єдиної в Україні горили: як Тоні з КиївЗоо святкував День народження – фото

Єдиному в Україні самцю горили на прізвисько Тоні виповнилося 47 років. Понад 300 людей прийшли привітати улюбленця киян.

На уродини самця горили прийшли юні натуралісти, кияни й десятки журналістів. Тоні отримав святковий сніданок та їв фрукти під прицілами камер, а потім поважно обходив свій відкритий вольєр.

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Тоні ласує святковим сніданком / Фото КиївЗоо

Нагадуємо, що 8 серпня Тоні виповнилося 47 років. Горила мешкає у Київському зоопарку з 1999 року і є улюбленцем киян.

Відвідувачі писали святкові листівки й кидали їх у спеціальну скриньку. Тоні привітало понад 300 людей.

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

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