Що кажуть аналізи: як зараз почувається єдина в Україні горила

Джерело:фейсбук Київського зоопарку
Тоні – єдина в Україні горила, він мешкає у Київському зоопарку. Тварина дуже стара, їй вже 46 років – це можна прирівняти до людських 90.
Нещодавно стан Тоні сильно загострився й він перестав ходити до туалету. У зоопарку всі були надзвичайно занепокоєні, адже Тоні – загальний улюбленець.
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Наразі горила почувається краще / Фото Київський зоопарк
На щастя, Тоні стало краще й у нього відновилася дефекація.
Зусилля ветеринарів та кіперів було винагороджено. Тоні відчув полегшення і надав щасливим фахівцям першу пробу для копрограми. А сьогодні демонстрував покращення загального стану та відновлення дефекації, – розповідають у зоопарку.
Але це ще не все, адже фахівці доходять висновку, що проблема горили є серйозною та хронічною. Щоб зрозуміти, що з Тоні, зібрався цілий консиліум професорів, ветеринарів та інших фахівців.
Наразі прийшли результати аналізів, що показали, що у горили немає жодних серйозних захворювань. Фахівці вирішили змінити раціон горили та змусити Тоні більше рухатися. Тварину більше не годуватимуть улюбленим йогуртом, а хліб в раціоні замінять на мюслі. Також Тоні даватимуть листя банану.
Продовжуємо активне консультування з закордонними колегами – фахівцями з лікування людиноподібних мавп, – додають у зоопарку.
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Тоні полюблять усі відвідувачі й працівники Київського зоопарку / Фото Сегодня
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