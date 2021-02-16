Що кажуть аналізи: як зараз почувається єдина в Україні горила

Тоні – єдина в Україні горила, він мешкає у Київському зоопарку. Тварина дуже стара, їй вже 46 років – це можна прирівняти до людських 90.

Нещодавно стан Тоні сильно загострився й він перестав ходити до туалету. У зоопарку всі були надзвичайно занепокоєні, адже Тоні – загальний улюбленець.

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Горила Тоні

Йому 46 з половиною років і більшу частину життя він киянин. Це дуже поважний вік для горил і кожного року ми спостерігаємо, як він старіє. Він давно на особливому харчуванні згідно з рекомендаціями фахівців ЄАЗА та Інституту ветеринарії дикої природи (Берлін), – розповідають у зоопарку.



Наразі горила почувається краще / Фото Київський зоопарк

На щастя, Тоні стало краще й у нього відновилася дефекація.

Зусилля ветеринарів та кіперів було винагороджено. Тоні відчув полегшення і надав щасливим фахівцям першу пробу для копрограми. А сьогодні демонстрував покращення загального стану та відновлення дефекації, – розповідають у зоопарку.

Але це ще не все, адже фахівці доходять висновку, що проблема горили є серйозною та хронічною. Щоб зрозуміти, що з Тоні, зібрався цілий консиліум професорів, ветеринарів та інших фахівців.

Ми обіцяли інформувати всіх, як себе почуває Тоні. Вчора зусилля ветеринарів та кіперів було винагороджено. Тоні відчув... Опубліковано Київський зоологічний парк загальнодержавного значення Середа, 10 лютого 2021 р.

Наразі прийшли результати аналізів, що показали, що у горили немає жодних серйозних захворювань. Фахівці вирішили змінити раціон горили та змусити Тоні більше рухатися. Тварину більше не годуватимуть улюбленим йогуртом, а хліб в раціоні замінять на мюслі. Також Тоні даватимуть листя банану.

Продовжуємо активне консультування з закордонними колегами – фахівцями з лікування людиноподібних мавп, – додають у зоопарку.

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Тоні полюблять усі відвідувачі й працівники Київського зоопарку / Фото Сегодня

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