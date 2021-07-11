Гігантські панди більше не під загрозою зникнення: причина

Влада Китаю заявила, що гігантські панди більше не під загрозою зникнення, проте вони все ще вважаються вразливими. Зміни ввели після того, як кількість панд збільшилась.

Гігантські панди природно мешкають тільки на території Китаю. Їхня кількість зросла, завдяки відродженню бамбукових лісів.

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У Китаї гігантські панди більше не під загрозою зникнення

Кількість гігантських панд в дикій природі досягла 1800 особин.

Перекваліфікація панд "відображає поліпшення життєвих умов панд і зусилля Китаю, спрямовані на збереження їх місця існування", – заявив глава департаменту охорони природи міністерства екології Китаю Цуй Шухун.

Міжнародний союз охорони природи (IUCN) виключив панд зі списку зникаючих видів та відніс до категорії "вразливих" ще у 2016 році.

Тоді китайські посадовці оскаржували рішення Міжнародного союзу охорони природи, вважаючи, що воно може ввести в оману людей та послабити зусилля з охорони природи.



Китаю вдалось збільшити кількість панд до 1800 особин у дикій природі / Фото Unsplash

До речі, рішення міністерства охорони навколишнього середовища Китаю щодо панд стало першим випадком зміни статусу тварини у власному списку видів, що зникають.

Як Китай відновив кількість гігантських панд

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Експерти вважають, що Китаю вдалося врятувати панд довготривалими зусиллями щодо охорони природи, зокрема й розширенням їх середовища проживання.

Це результат багаторічної наполегливої праці. Молодці всі захисники природи,

– написав користувач на сторінці мікроблогів Weibo.

Зокрема влада Китаю відновлювала бамбукові ліси та розводила тварин у неволі.



Владі Китаю вдалось дещо відновити кількість гігантських панд / Фото Pexels

Коротко про панд у Китаї

Влада Китаю з 1950 року використовує панди для встановлення політичних дружб по всьому світу. Тобто тварин відправляють країнам на деякий час як дружний подарунок.

Гігантські панди природно живуть тільки на території Китаю.

Проблеми розмноження панд полягає у тому, що, через вирубку бамбукових лісів, тварини почали втрачати середовище існування. Також у них низький рівень розмноження.

Переважно гігантські панди мають 180 сантиметрів зросту та орієнтовно 160 кілограмів. Тварини за день з'їдають до 30 кілограмів бамбуку. Живуть вони орієнтовно – до 20 років.

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