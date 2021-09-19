Стартував проєкт на команді Динамо – Бухарест. Надалі усі команди першого дивізіону виходитимуть на поле із тваринами з притулку.

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Футболісти сприяють адопції

Федерація футболу Румунії вирішила, що протягом усього року на кожному матчі чемпіонату першого дивізіону гравці виходитимуть на поле з безпритульними собаками на руках. Так хочуть сприяти усиновленню тваринок і турботливому ставленню до них.



Румунське Динамо і собаки на полі / Фото Razvan Pasarica

Дебют проєкту, який називається "Заповніть порожнечу у вашому житті", відбувся на матчі між командами ФКСБ і Динамо. Це вийшло досить символічно, адже румунське Динамо кличуть на прізвисько "червоні собаки", а їхню емблему прикрашають вівчарки.



Емблема Динамо – Бухарест / Зображення з besthqwallpapers.com

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Як усиновлюватимуть собак

Тварини, яких вивели на поле, мешкають у комунальному розпліднику у Бренешті. Кожен із песиків має шиї хустку з іменем. Відтак, якщо хтось на стадіоні чи по телевізору закохається у одну з цих собак, вони можуть зв'язатися з гарячою лінією, зазначеною на екрані чи на табло і почати процес свідомого прийняття тварини у родину.



Футболісти обіймали безпритульних собачок / Фото з ESPN

У рамках проєкту задля турботи про спокій тварин на стадіонах заборонятимуть петарди та димові шашки протягом усього матчу.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.