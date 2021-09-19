Цей монумент є логічним продовженням серії пам'ятників, що складається зі славнозвісного Маннекен Піс ("Хлопчик, що пісяє") і такої ж дівчинки, що з'явилася пізніше.

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Пам'ятник дворнязі

Друга назва пам'ятника "Дворняга". Пес, що задер лапу прямо на бордюр в центрі бельгійської столиці має нагадувати туристам про чудове почуття гумору місцевих мешканців.

Собака має висоту 50 сантиметрів. Автором статуї є Том Францен. Її встановили у 1998 році. А у 2013-му бронзового песика викрали. Втім, згодом скульптуру повернули на місце.



Стовпчик фарбують у жовтий колір / Фото BernaDVD / Tripadvisor

У 2015 році песика збила автівка. Але її відновили й знову встановили на тихій вуличці неподалік історичного центру міста.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Стовпчик пофарбували в жовте

Бронзовий песик робить свої справи на стовпчик. Там навіть намалювали жовту пляму – щоб процес виглядав натуралістичніше.

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Пам'ятник дворнязі / Фото LovePeace&Joy / Tripadvisor