Стартовал проект на команде Динамо – Бухарест. В дальнейшем все команды первого дивизиона будут выходить на поле с животными из приюта.

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Футболисты способствуют адопции

Федерация футбола Румынии решила, что в течение всего года на каждом матче чемпионата первого дивизиона игроки будут выходить на поле с бездомными собаками на руках. Так хотят способствовать усыновлению животных и заботливому отношению к ним.



Румынское Динамо и собаки на поле / Фото Razvan Pasarica

Дебют проекта, который называется "Заполните пустоту в вашей жизни", произошел на матче между командами ФКСБ и Динамо. Это вышло довольно символично, ведь румынское Динамо зовут по прозвищу "красные собаки", а их эмблему украшают овчарки.



Эмблема Динамо – Бухарест / Картинка с besthqwallpapers.com

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Как будут усыновлять собак

Животные, которых вывели на поле, проживают в коммунальном питомнике в Бренешти. Каждая из собачек имеет на шее платок с именем. Поэтому, если кто-то на стадионе или по телевизору влюбится в одну из этих собак, они могут связаться с горячей линией, указанной на экране или на табло и начать процесс сознательного принятия животного в семью.



Футболисты обнимали бездомных собачек / Фото с ESPN

В рамках проекта из-за заботы о спокойствии животных на стадионах запретили петарды и дымовые шашки на протяжении всего матча.