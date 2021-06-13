12 фото, які розкажуть вам усе про життя з собакою: смішна й мила добірка

Песики – найкращі друзі людини, це скаже вам будь-хто. Далеко не завжди ці тварини поводяться так, як хочеться власникам. Однак це не робить нашу любов до хвостатих меншою.

Навіть якщо собака зіпсував омріяне фото, або з ніг до голови обмазався болотом – це не привід обожнювати його менше. Попереджаємо: після перегляду цих фото вам може термінового захотітися взяти собаку. Або ще одного собаку, якщо у вас вже є.

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Коли пес дуже хоче гратися / Фото facebook / hugoandursula



Коли тебе плутають з кіноперсонажем / Фото Reddit



Коли песиків залишили без нагляду на 5 хвилин / Фото instagram / @felix_n_finley

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.



До появи дівчини собака виглядала щасливішою / Фото Reddit



Талановиті танцюристи / Фото Reddit



Друг завжди підставить плече / Фото Reddit



Коли песику подарували новий м'яч на Різдво / Фото twitter / @hilary_l072



Зіпсував фото чи зробив краще? / Фото Reddit



Коли в душі ти – кит / Фото Reddit



Король якийсь дивний / Фото Reddit



Якщо ти не можеш приховати злочин, удай, що ти жертва / Фото Reddit

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"Коли я боюся, що ставлюся до життя надто серйозно, то дивлюся на свого собаку" / Фото twitter / @riMyData