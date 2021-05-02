Дуже милі й дуже нахабні коти: у цих фото ви впізнаєте своїх улюбленців

Ці котики поводять себе так, ніби не зробили зовсім нічого поганого. Тільки погляньте на невинуваті вирази їх мордочок.

Через велику й неосяжну любов господарів деякі котики починають бути маленькими (або великими) нахабами. Подивіться на цих пухнастиків – у їхній поведінці ви зможете впізнати й своїх улюбленців.

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#1



Цей кіт удає, що не був на столі / Фото popularnoe.net

#2



Вино з котика, 30 років витримки / Фото popularnoe.net

#3



Ваша натяжна стеля мені не подобалася / Фото popularnoe.net

#4



Дуже мила квіточка / Фото popularnoe.net

#5

Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina®, розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.



А що, цей пакет висів тут не для мене? / Фото popularnoe.net

#6



Домашні чудовиська / Фото popularnoe.net

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Поїду за кормом / Фото popularnoe.net

#8



Зручний спосіб пити воду / Фото popularnoe.net

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Сидіти тут максимально комфортно / Фото popularnoe.net

Цікаво У Німеччині зробили притулок для тварин-зірок цирку й телебачення

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Ловити мишей? Ні, не чув / Фото popularnoe.net