Друзі навік: покинуті морська свинка й кіт шукають новий дім разом – наймиліші фото та відео

Ця незвична парочка мешкає у притулку Північної Кароліни. Милий білий котик та морська свинка несподівано подружилися і навіть живуть в одній клітці.

Колишній власник тварин віддав їх до притулку через особисті проблеми – чоловік більше не міг їх утримувати. Він розповів, що ця парочка завжди спить разом і взагалі не може й дня прожити один без одного.

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Віддають тільки разом

Кіт на прізвисько Ангел й морська свинка Хало справді нерозлучні. Тому для них шукають господарів, які заберуть обох тваринок.



Тварини звикли жити разом / Фото Animal Care & Control – City of Charlotte

У притулку розповідають, що ніколи не бачили такої дивної дружби.

У нас в притулку часто з'являються пари тварин, але зазвичай це собаки та коти, – розповідає працівниця служби захисту тварин.

Кішка – це хижак, а морська свинка є її потенційною здобиччю, саме тому дружба між котом і гризуном виглядає, як щось неймовірне.



Котик та свинка часто сплять в кутку клітки, притулившись один до одного / Фото Animal Care & Control – City of Charlotte

Мають фанатів у фейсбуці

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа.створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.

Після того, як відео з тваринами опублікували у фейсбуці, ця парочка здобула власних прихильників. Люди пишуть чимало захоплених коментарів у соціальній мережі, однак поки ніхто не захотів забрати друзів додому.

А тим часом Ангел та Хало навіть "намагаються" винайти власну мову для спілкування, адже вони є представниками 2 кардинально різних видів.

Спостерігати за ними дуже цікаво. Вони хочуть спілкуватися один з одним, – розповідають в притулку.



Кіт та гризун намагаються спілкуватися / Фото Animal Care & Control – City of Charlotte

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