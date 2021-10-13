Дозволив вхопитися за жилет: пес врятував хлопчика, що не впорався з хвилями океану

Американського стафордшир-тер'єра на прізвисько Макс ніколи не вчили бути рятувальником. Тому коли пес кинувся витягати дитину з води, господарі здивувалися та пишалися домашнім улюбленцем.

Коли Джеймі та Роб Осборн забрали Макса з притулку, він був дуже замкнутим. Проте піклування та любов нових господарів допомогла псові побороти страхи.

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"Коли ми взяли його, він був трохи асоціальною. Якщо ми занадто довго його гладили, він просто вставав і йшов. Зараз Макс – зовсім інша собака. Він завжди щасливий і дарує нам дуже багато любові", – повідомила Джеймі Осборн.

Макс дуже любить купатися, тому влітку він разом з господарями проводить час на пляжі. "У нас є байдарки, а Максу подобається плисти поруч з нами. Тому ми одягаємо на нього рятувальний жилет, щоб він не дуже втомлювався", – зазначила Джеймі.

Під час одного такого відпочинку Роб помітив, що у воді був хлопчик, який не міг впоратися з хвилями. Дитину відносило все далі в океан.

"Макс просто плавав у своєму рятувальному жилеті, коли хлопчик потрапив в біду. Тоді Роб велів дитині спробувати покликати Макса", – пригадала Джеймі.

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Собака одразу поплила до дитини, дозволивши її вхопитися за рятувальний жилет. Такі дії допомогли хлопчику разом з чотирилапим дібратися до берега. Після цього Макса задарували смаколиками та називали рятувальником.