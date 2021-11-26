Доведеться дивитися двічі: 20 фото тварин, які ідеально замаскувалися

Спершу ви не повірите власним очам – адже здається, що на цих фото зовсім немає тваринок. Але придивіться уважніше – й будете здивовані.

"Камуфляжні" дива можуть демонструвати комахи, ящірки, риби, звірі та птахи. Вдале маскування – запорука виживання для травоїдних або ж успішного полювання для хижаків. Саме тому природа подбала про тварин на усі 100%.

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Гризун



Фото National Geographic

Морський коник



Фото National Geographic

Песець



Фото National Geographic

Алігатор

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Фото National Geographic

Козел



Фото National Geographic

Заєць



Фото National Geographic

Ящірка



Фото National Geographic

Сова



Фото National Geographic

Богомол



Фото National Geographic

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Ще одна сова

Фото National Geographic

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