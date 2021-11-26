Доведеться дивитися двічі: 20 фото тварин, які ідеально замаскувалися

26 листопада 2021 , 20:19
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Джерело:

National Geographic

Спершу ви не повірите власним очам – адже здається, що на цих фото зовсім немає тваринок. Але придивіться уважніше – й будете здивовані.

"Камуфляжні" дива можуть демонструвати комахи, ящірки, риби, звірі та птахи. Вдале маскування – запорука виживання для травоїдних або ж успішного полювання для хижаків. Саме тому природа подбала про тварин на усі 100%.

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Гризун


Фото National Geographic

Морський коник


Фото National Geographic

Песець


Фото National Geographic

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Алігатор


Фото National Geographic

Козел


Фото National Geographic

Заєць


Фото National Geographic

Ящірка


Фото National Geographic

Сова


Фото National Geographic

Богомол


Фото National Geographic

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Ще одна сова

Фото National Geographic

Більше фото "замаскованих" тварин дивіться тут / Фото National Geographic

 

 

Автор: Аліна Рудченко