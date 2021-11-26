Доведеться дивитися двічі: 20 фото тварин, які ідеально замаскувалися
Джерело:National Geographic
Спершу ви не повірите власним очам – адже здається, що на цих фото зовсім немає тваринок. Але придивіться уважніше – й будете здивовані.
"Камуфляжні" дива можуть демонструвати комахи, ящірки, риби, звірі та птахи. Вдале маскування – запорука виживання для травоїдних або ж успішного полювання для хижаків. Саме тому природа подбала про тварин на усі 100%.
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Гризун
Фото National Geographic
Морський коник
Фото National Geographic
Песець
Фото National Geographic
Алігатор
Фото National Geographic
Козел
Фото National Geographic
Заєць
Фото National Geographic
Ящірка
Фото National Geographic
Сова
Фото National Geographic
Богомол
Фото National Geographic
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Ще одна сова
Фото National Geographic
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