Домашні улюбленці, які "зламалися": кумедні фото

10:44

Кожен домашній улюбленець – особливий і кожен дарує своєму хазяїну чи хазяйці любов і забарвлює їхнє життя. Інколи ж чотирилапі, хвостаті чи крилаті, самі того не розуміючи, дивують господарів настільки, що здається, ніби вони "зламалися".