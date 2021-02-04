Модний дог-фітнес: що це і кому він потрібен

Якщо ви хочете виростити свого пса справжнім красенем та розумником, виконуйте з ним тренування із дог-фітнесу. Цей вид дресирування стане веселим дозвіллям не тільки для собаки, а й для господаря.
Джерело: інстаграм Pets and people
Здоров'я опорно-рухового апарату собаки позитивно впливає на тривалість її життя, а також на самопочуття і поведінку. Тому важливо всебічно розвивати свого улюбленця, регулярно давати йому змогу бігати й стрибати.
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Дог-фітнес допомагає розвивати собаку фізично та інтелектуально / Фото Wikipet
Дог-фітнес – це вид тренувань з собакою, при яких ви даєте тварині навантаження, схожі на звичайний фітнес для людей. Це можуть бути різні комбінації положень тіла, вправи на баланс, кардіотренування тощо.
Такий фітнес допомагає вам вивільнити зайву енергію з цуценяти, а також навчити собаку добре володіти своїм тілом. Дог-фітнес допомагає відновитися після травм, а також підтримувати здорову вагу тварини.
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