Модний дог-фітнес: що це і кому він потрібен

Якщо ви хочете виростити свого пса справжнім красенем та розумником, виконуйте з ним тренування із дог-фітнесу. Цей вид дресирування стане веселим дозвіллям не тільки для собаки, а й для господаря.

Джерело: інстаграм Pets and people

Здоров'я опорно-рухового апарату собаки позитивно впливає на тривалість її життя, а також на самопочуття і поведінку. Тому важливо всебічно розвивати свого улюбленця, регулярно давати йому змогу бігати й стрибати.

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Що таке дог-фітнес



Дог-фітнес допомагає розвивати собаку фізично та інтелектуально / Фото Wikipet

Дог-фітнес – це вид тренувань з собакою, при яких ви даєте тварині навантаження, схожі на звичайний фітнес для людей. Це можуть бути різні комбінації положень тіла, вправи на баланс, кардіотренування тощо.

Яка користь від дог-фітнесу

Такий фітнес допомагає вам вивільнити зайву енергію з цуценяти, а також навчити собаку добре володіти своїм тілом. Дог-фітнес допомагає відновитися після травм, а також підтримувати здорову вагу тварини.

Що дають регулярні заняття



Фітнес для собак – новий напрям у вихованні та дресируванні / Фото Wikipet

Якщо ви тренуєте свого улюбленця регулярно, у собаки укріплюються суглоби, а також качаються м'язи. Ви маєте можливість краще вивчити свого улюбленця і швидко реагувати на будь-які зміни в його поведінці або самопочутті. Ви вибудовуєте тісний контакт з собакою, що сприяє його розвитку й навчанню.

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