Вважався вимерлим: в дику природу Нової Зеландії повернувся доісторичний птах такахе

Вісімнадцять птахів нещодавно було знову випущено в незайманий альпійський регіон озера Вакатіпу-Ваймаорі долини на Південному острові Нової Зеландії. Ця подія знаменує повернення цих видів птахів на схили, які залишалися позбавленими їх присутності майже століття.

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Як і багато новозеландських птахів, такахе еволюціонували окремо від місцевих ссавців. Ці істоти, які не літають, заввишки близько 50 сантиметрів оселилися в гірських районах країни. Вважається, що такахе населяли Нову Зеландію з епохи плейстоцену, яка охоплювала період від 2,58 мільйона років тому до 11 700 років тому.

На жаль, такахе були оголошені вимерлими в 1898 році, їх популяція була знищена немісцевими тваринами, які супроводжували прибуття людини в Нову Зеландію. Такі хижаки, як горностаї, коти, тхори та щури, відповідальні за знищення цих унікальних птахів.

До Нової Зеландії повернулися доісторичні птахи такахе / Фото Douglas Thorne Photography​

Кількість птахів зараз становить близько 500, і щороку зростає приблизно на 8%. Спочатку природоохоронці дуже ретельно збирали яйця такахе та штучно їх інкубували, захищаючи від потенційних хижаків. Щоб виховати курчат, люди забезпечували їх харчуванням за допомогою спеціально розроблених ляльок, прикрашених червоними дзьобами, які відображають дзьоби птахів такахе.

Завдяки успішному розмноженню в неволі, Департамент охорони природи зробив сміливий крок, представивши такахе в острівних заповідниках і національних парках. Минулого тижня було досягнуто важливої віхи, коли 18 птахів такахе було випущено в долину озера Вакатіпу-Ваймаорі.