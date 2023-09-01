Восемнадцать птиц недавно были вновь выпущены в девственный альпийский регион озера Вакатипу-Ваймаори долины на Южном острове Новой Зеландии. Это событие знаменует возвращение этих видов птиц на склоны, которые оставались лишенными их присутствия почти столетия.

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Как и многие новозеландские птицы, такие эволюционировали отдельно от местных млекопитающих. Эти нелетающие существа высотой около 50 сантиметров поселились в горных районах страны. Считается, что такие населяли Новую Зеландию из эпохи плейстоцена, которая охватывала период от 2,58 миллиона лет назад до 11 700 лет назад.

К сожалению, такие были объявлены вымершими в 1898 году, их популяция была уничтожена неместными животными, сопровождавшими прибытие человека в Новую Зеландию. Такие хищники, как горностаи, кошки, хорьки и крысы, ответственны за уничтожение этих уникальных птиц.

В Новую Зеландию вернулись доисторические птицы такахе / Фото Douglas Thorne Photography

Количество птиц сейчас составляет около 500 и ежегодно растет примерно на 8%. Сначала охранники природы очень тщательно собирали яйца такахе и искусственно их инкубировали, защищая от потенциальных хищников. Чтобы воспитать цыплят, люди снабжали их питанием с помощью специально разработанных кукол, украшенных красными клювами, отражающими клювы птиц такахе.

Благодаря успешному размножению в неволе, Департамент охраны природы сделал смелый шаг, представив такахе в островных заповедниках и национальных парках. На прошлой неделе была достигнута важная веха, когда 18 птиц такахе было выпущено в долину озера Вакатипу-Ваймаори.