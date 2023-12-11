Мовиться ні про кого іншого, як про галагазів. Так, їх зафіксували понад 30 000 особин, розповідає доктор наук у сфері екології Національному природному парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

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Що відомо про галагаза?

На лиманах Причорномор'я найбільш численними є популяції різних видів качок. Серед найпоширеніших – галагази, попелюхи, чернь чубата, мала чирянка та крижень.

Однак, кількість саме галагазів найбільша – це понад 30 000 особин тільки на двох лиманах. Така велика чисельність пов'язана з наявністю достатньої кількості корму.

Галагази в Україні / Фото з фейсбуку Івана Русєва

В Україні галагази гніздові спостерігалися на мальовничому Азово-Чорноморському узбережжі. Ці дивовижні птахи стратегічно обирають місця існування, багаті поживними речовинами.

Галагази в Україні / Фото з фейсбуку Івана Русєва

Раціон галагаза складається переважно з поживи тваринного походження: ракоподібні, молюски, хоча іноді й водорості.

Галагаз часто борознить каламутні мулисті узбережжя лиманів, витягує шию й повертає її вправо-вліво, пропускаючи через дзьоб весь намул. На внутрішніх водоймах здобуває поживу на плаву, але не пірнає,

– зауважує науковець.

За його словами, спостереження за галагазом навіть увійшли у відому книгу нобелівського лауреата Конрада Лоренца.

Галагази в дикій природі / Фото sergey-ryzhkov.com

Цікаво, що галагази проводять щорічні шлюбні змагання, але демонструють непохитну вірність своїм партнерам протягом усього життя. Примітно, що між самцями нерідко трапляються конфлікти за територіальну перевагу.

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