Наразі це найбільша кількість фламінго, яку зафіксували науковці. Про це повідомив співробітник нацпарку, еколог та доктор біологічних наук Іван Русєв.

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Рекордна кількість фламінго прилетіла в Одеську область

За словами еколога, всі молоді фламінго, які народилися в нацпарку, уже піднялися на крило та мандрують лиманами в заповідній зоні разом із дорослими. Нещодавно до зграї з малечею долучилася інша зграя в 1 114 птахів.

Серед дорослих фламінго зараз є птахи з кольоровими кільцями з Італії, Іспанії, Туреччині, Франції.

Їжі всім фламінго хватає. Тримаються вони виключно в заповідної зоні групами, де безпечно і де Служба державної охорони нашого нацпарку дбає про їх безпеку,

– написав Русєв.

Рожеві фламінго в Одеській області / Фото Івана Русєва

В нацпарку перебувають близько 1 500 дорослих птахів фламінго, ще приблизно 200 — молодняк / Фото Івана Русєва

Птахи тримаються виключно в заповідній зоні / Фото Івана Русєва

Зазначимо, що Національний парк "Тузлівські лимани" після тримісячної заборони знову отримав дозвіл на патрулювання узбережжя Чорного моря. Адміністрація заповідника систематично проводить обстеження узбережжя лиманів на наявність браконьєрських знарядь лову, а також спостерігає за біорізноманіттям.

У Чорнобилі показали коней Пржевальського

Коней Пржевальського, виду, який перебуває під загрозою зникнення, стає дедалі менше, що робить спостереження за цими величними істотами рідкісним явищем. Проте певна надія є, оскільки кілька особин цього виду проживає на території Чорнобильського заповідника.

Днями вони потрапили в об'єктив камер. Після побаченого пржевальців можна сміливо називати "конями осені".