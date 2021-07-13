Дивовижний героїзм: собака-офіцер врятувала 12-річну дівчинку, котра зникла після шторму

У відділок поліції Флориди надійшла інформація про зникнення 12-річної дитини. Її вдалося швидко відшукати завдяки героїзму та професіоналізму собаки шерифа.

У Флориді нещодавно відбулося вражаюче стихійне лихо – тропічний шторм Ельза, який приніс людям чимало турбот. Однією із найбільших проблем стало зникнення маленької дівчинки у густому лісі.

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До проведення пошуково-рятувальної операції було залучено собаку-офіцера K9 на ім'я Мерсі.

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Дивовижна майстерність вправного пса / Фото People.com

Всупереч поганій погоді та тропічному шторму собака Мерсі змогла простежити за дівчинкою, вона пройшла через густий ліс понад кілометр. Завдяки старанню професійного собаки дівчинка возз'єдналася з родиною.

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