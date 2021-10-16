Дивовижні баскетбольні трюки зі слоном: блогер зняв кумедне відео
Джерело:India Today
Хлопці зіграли в баскетбол з неочікуваним гравцем – слоном. Про результат їх експерименту – читайте у матеріалі.
Блогер Нік Антоньян відомий тим, що активно викладає на свою сторінку в інстаграм розважальний контент.
Цікаво Чому коти п'ють мало води і як запобігти їхньому зневодненню
Цього разу хлопець вирішив зіграти в баскетбол, проте нестандартно. Крім друзів до гри він долучив дитячу гойдалку та слона.
У соціальних мережах люди оцінили ідею блогера, адже активно переглядали та коментували відео. Ролик встиг зібрати понад 250 тисяч вподобань та 534 коментарі.
Крім того, блогер поцікавився у підписників, чи взяли б його у Національну баскетбольну асоціацію.
Які коментарі залишали люди:
- "Як взагалі зняли це відео? Де ви взяли слона?".
- "Не можу перестати дивитися, це просто неймовірно".
- "Слон явно такий: "Бро, ти не в собі?".
Читайте також Песику дали 5 доларів, щоб він перестав гавкати, але щось пішло не такНа дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.