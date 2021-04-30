Дива природи: неймовірні фото гігантських тварин

Складно повірити, що ці тварини справді існують на світі. Ці світлини покажуть вам, на що справді здатна матінка-природа.
На популярному ресурсі Reddit існує група "Absolute Units" ("Абсолютні одиниці" – переклад 24 канал). У ній публікують неймовірні фото величезних тварин, рослин і навіть дітей. Ділимося із вами вражаючими фотографіями домашніх та диких тварин, опублікованими у цій групі.
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Один і той же кінь з різницею у 5 років
З віком коні породи "сірий першерон" стають світліше / Фото Reddit
Монстр мейн-кун
Кіт у 8 тижнів і в 4 роки / Фото Reddit
Розкішний кінь
Цей звір схожий на танк / Фото Reddit
Величезний хвіст
Цей хвіст заслуговує на окреме фото / Фото Reddit
Сувора вівця
З кумедним виразом мордочки / Фото Reddit
Неймовірний пес
Удвічі більший за свою власницю / Фото Reddit
Велетень
Складно повірити, що такий кіт існує / Фото Reddit
Не надто великий, але надто пухнастий
Пудель, шерсть якого вражає / Фото Reddit
Ведмідь чи собака
А ви як думаєте? / Фото Reddit
Обід ламантинів
Ці гігантські красені їдять батат / Фото Reddit
Тигрова риба-голіаф
Вражає своєю величезною пащею / Фото Reddit
Собака-вовк
Таким став цей пес у 2 роки / Фото Reddit
Пухнастий котик
Мейн-кун вражає своїм розміром / Фото Reddit
Велика єхидна
Ця вражаюча тваринка потрапила до ветеринарної клініки, але з нею все добре / Фото Reddit
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Халк, гігантський пітбультер'єр
Розкішний пес / Фото Reddit
Чудові щічки
Цього кота так і хочеться погладити / Фото Reddit