Дива природи: неймовірні фото гігантських тварин

Складно повірити, що ці тварини справді існують на світі. Ці світлини покажуть вам, на що справді здатна матінка-природа.

На популярному ресурсі Reddit існує група "Absolute Units" ("Абсолютні одиниці" – переклад 24 канал). У ній публікують неймовірні фото величезних тварин, рослин і навіть дітей. Ділимося із вами вражаючими фотографіями домашніх та диких тварин, опублікованими у цій групі.

Цікаво 7 причин завести кота: доведено науковцями

Один і той же кінь з різницею у 5 років



З віком коні породи "сірий першерон" стають світліше / Фото Reddit

Монстр мейн-кун



Кіт у 8 тижнів і в 4 роки / Фото Reddit

Розкішний кінь



Цей звір схожий на танк / Фото Reddit

Величезний хвіст



Цей хвіст заслуговує на окреме фото / Фото Reddit

Сувора вівця



З кумедним виразом мордочки / Фото Reddit

Неймовірний пес



Удвічі більший за свою власницю / Фото Reddit

Велетень



Складно повірити, що такий кіт існує / Фото Reddit

Не надто великий, але надто пухнастий



Пудель, шерсть якого вражає / Фото Reddit

Ведмідь чи собака

Подбайте про здоров'я вашого домашнього улюбленця разом із високоякісним харчуванням від Purina® , що стане відмінною основою його щоденного раціону.



А ви як думаєте? / Фото Reddit

Обід ламантинів



Ці гігантські красені їдять батат / Фото Reddit

Тигрова риба-голіаф



Вражає своєю величезною пащею / Фото Reddit

Собака-вовк



Таким став цей пес у 2 роки / Фото Reddit

Пухнастий котик



Мейн-кун вражає своїм розміром / Фото Reddit

Велика єхидна



Ця вражаюча тваринка потрапила до ветеринарної клініки, але з нею все добре / Фото Reddit

Вам сподобається Зірка тіктоку ходить на 2 лапах: після трагедії пес зумів стати популярним

Халк, гігантський пітбультер'єр



Розкішний пес / Фото Reddit

Чудові щічки



Цього кота так і хочеться погладити / Фото Reddit