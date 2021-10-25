Дитина жалілася на монстра під ліжком: ким виявився "страшний" звір – кумедні фото

Зазвичай діти скаржаться батькам, що під ліжком є монстр, вночі. Однак маленький син американки Джені Койл покликав маму об 11 дня і сказав, що у дивані хтось шарудить.

Хлопчик був не зовсім не правий. У його диван і справді залізла домашня тварина й налякала дитину.

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Монстром виявилася кішка



Кошеня застрягло між диваном та пластиковою обшивкою / Фото Jeni Koyle

Кошеня на прізвисько Сіс нещодавно потрапило у родину Койлів. Мама хлопчика, Джені, врятувала тваринку з вулиці.

Мій син не виглядав надто наляканим, скоріше – зачарованим, – сміється мама хлопчика.



Сіс – врятоване з вулиці кошеня / Фото Jeni Koyle

4-річний хлопчик почув дивний звук під ліжком та покликав маму. Коли Джені увійшла до кімнати й зазирнула під диван, то побачила там кошеня у вельми кумедному становищі. Сіс застрягла між диваном та пластиковою обшивкою й кішечку трішки сплющило.



Кішка виглядала дуже кумедно / Фото Jeni Koyle

Жінка зробила кумедні фото "монстра" під ліжком.

Коли я зазирнула під ліжко й побачила Сіс, ми всі добряче посміялися, – розповідає Джені. – Ми досі не знаємо, як вона туди потрапила.



Власниця сфотографувала хвостатого монстра під ліжком / Фото Jeni Koyle

Кішка стала сестричкою дітям

Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон.містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.

Сіс потрапила в родину Койлів випадково – кицю знайшли у сільській місцевості штату Айдахо. Джені відчула, що має забрати кішку додому.

Джені – мама 2 хлопчиків. Кішка стала для них немов сестрою: вона супроводжує малюків на прогулянці й біжить поруч із дитячим візочком. Коли сини Джені сплять, кошеня міцно притискається до них і також спить.

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Кошеня спить з дітьми Джені / Фото Jeni Koyle

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