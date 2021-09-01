День рудих котів: цікаві факти про муркотунів "апельсинового" кольору

Щороку 1 вересня у світі відзначають День рудих котів. Через свою особливу яскраву зовнішність руді коти стали улюбленцями багатьох родин.

Муркотуни кольору апельсина – часті супутники героїв книжок чи фільмів. До того ж саме зображення рудих котів найбільш поширені у мистецтві.

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Цікаві факти про рудих котів

Руді кішки не асоціюються з жодною конкретною породою. Таке забарвлення прийнятно практично для всіх порід. Втім, за описом візерунку на шерсті, усі руді коти є представниками таббі – просто кажучи "смугастиками". Немає жовтогарячого кошеняти з однотонною помаранчевою шерстю, на ній завжди виднітимуться смужки.



Усі руді коти є таббі / Фото з Unsplash

Руді коти мають багату палітру кольорів: темно-руді, інші більш кремового кольору чи помаранчеві. Це пояснюється специфічним пігментом, який називається феомеланін. Це той самий пігмент, який виробляє руде волосся у людей.

Рудики досить подібні із людьми: у таких кошенят часто з'являються веснянки на носі, а іноді і на роті.

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Відомі руді коти

Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina® містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.

Перше, що спадає на думку, це звісно ж, рудий кіт Гарфілд. Він лінивий, ненавидить понеділок, п'є каву, обожнює лазанью і бореться проти собачого співмешканця Оді. Саме завдяки цьому персонажу руді коти часто отримують ім'я Гарфілд.



Рудий Гарфілд із мультфільму / Зображення з film.com

Руді коти у фільмах

Апельсин зі "Сніданку в Тіффані".

Джонс з "Інопланетянин".

Кіт у чоботях з "Шрека 2" .

Сестра Катніс мала помаранчеве кошеня в "Голодних іграх".

Кіт Герміони Грейнджер – Крукшенкс (Косолапсус, він же Живоглот) з "Гаррі Поттера".

То ж, якщо у вас є рудий кіт, обов'язково почастуйте його смаколиком з нагоди свята. А якщо немає – це чудова можливість його завести і отримати вірного і кумедного рудого друга.