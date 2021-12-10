День прав тварин: 3 випадки, коли звірі подавали в суд на людину

Міжнародний день захисту прав тварин відзначають 10 грудня. Дізнайтеся, для чого це свято та як тварини можуть ефективно захищати свої права.

Цікаво, що Всесвітній день прав тварин відзначають 10 грудня, разом із Міжнародним днем прав людини. Це свято об'єднує усіх, хто захищає тварин та виступає проти вживання м'яса, носіння хутра, а також використання тварин для дослідів та розваг.

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Чимало захисників у світі вважають, що тварини мають захищати свої права в суді на рівні з людьми. Такі випадки все частіше трапляються у різних країнах.

Шимпанзе визнали особистістю



Шимпанзе Сесілію випустили на свободу / Фото Flickr

Історія трапилася у 2016 році. Тоді зоозахисники з Аргентини подали позов проти зоопарку Мендоса. Вони звинуватили зоопарк у незаконному затриманні 19-річної шимпанзе Сесілії.

Суддя вирішила справу на користь шимпанзе. В суді погодилися, що, хоч Сесілія і не людина, вона все одно є носієм права на життя у відповідних для її виду умовах.

Моральна компенсація для собак



Собакам компенсують моральну шкоду / Фото Unsplash

У 2020 році родина з Бразилії поїхала на відпочинок, залишивши вдома 2 собак: золотистого ретривера та пойнтера. Через 29 днів сусіди викликали поліцію. З'ясувалося, що увесь цей час тварини були вдома самі – їх ніхто не годував та не доглядав.

Місцева організація захисту тварин забрала собак і подала позов від імені тварин щодо моральної компенсації.

Суд прийняв безпрецедентне рішення – колишні власники таки мають сплатити тваринам кошти за моральні збитки.

Бегемоти можуть викликати свідків

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо,який не тільки смачний, але й корисний.

Наприкінці 1970-х років кокаїновий наркобарон Пабло Ескобар привіз 4 бегемотів на ранчо в Колумбії. Після смерті наркобарона тварин залишили жити в природі – тоді держава вирішила, що ловити їх надто дорого.



Бегемоти Ексобара / Фото Getty

Бегемоти почали активно розмножуватися. Їх кількість налічувала близько 100 особин. Тварини загрожували екосистемі та місцевим мешканцям.

Через це влада країни прийняла рішення частину тварин приспати, а іншу каструвати хімічним способом.

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Тоді Колумбійський фонд захисту тварин подав від імені бегемотів позов із вимогою використати дорожчий, але безпечний засіб для хімічної кастрації. Також владу просили відмовитися від вбивств тварин.

Для захисту бегемотів до суду хотіли запросити експертів. За законами США, суд може вислухати свідчення експертів, але для цього тварини повинні мати юридичні права та "викликати" своїх свідків до суду.

І таке рішення прийняли – бегемотам річки Магдалини надали право вимагати від суду США видачу повісток до суду свідкам для надання свідчень.

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