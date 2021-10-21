Служба охорони дикої природи Колумбії вирішила обмежити розмноження нащадків цих бегемотів. Тварин стало надто багато й вони чинять негативний вплив на місцеву природу.

Читайте також Що допоможе побороти алергічну реакцію на котів: дізнайтеся інші методи боротьби з алергією

Загрожують природі

З 2012 року кількість особин зросла вдвічі, тому їх планують стерилізувати. Зараз стадо налічує близько 80 особин.

Вчені називають їх інвазивним видом, який загрожує місцевій екосистемі. Фекалії великих тварин змінюють хімічний склад води, а також рівень кисню та вуглецю. Вони сприяють поширенню шкідливих бактерій та водоростей.

Небезпечні бегемоти й для людей – зіткнення з гігантськими тваринами може бути смертельним.



Бегемоти загрожують як природі, так і людям / Фото Depositphotos

"Кокаїнові" бегемоти Ескобара

Цих бегемотів жартівливо називають “кокаїновими”. Наркобарон Пабло Ескобар привіз їх до Колумбії для власного зоопарку.

Ескобар було вбито у 1993 році. Правоохоронці конфіскували його майно, у тому числі й особистий зоопарк. Більшість тварин відправили до місцевих зоопарків, але 4 бегемотів перемістити не змогли. Тоді тварин випустили у місцеві джунглі.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Тварини розселилися вздовж річки Магдалена й почали розмножуватися. Бегемоти становлять небезпеку для довкілля.

В одному із досліджень, яке науковці опублікували в журналі Biological Conservation, бегемотів радять знищити. Однак інші вчені схиляються до стерилізації – гуманнішого методу регулювання чисельності тварин.

Однак провести стерилізацію бегемоту складно. Зрештою, фахівці за допомогою хімічних речовин вже зуміли зробити безплідними 24 тварини. Однак про успіх кампанії зі стерилізації говорити поки рано.

Дивіться Як лабрадор поцілував акулу: дайверка зняла неймовірне відео

Що ще відомо про "кокаїнових" бегемотів

Гіпопотами не водяться у латиноамериканських країнах. Пабло Ескобар привіз 4 особини до свого маєтку з Африки.

Нащадки цих бегемотів досі мешкають на території садиби наркобарона, купаються в місцевих водоймах та блукають гігантською територією.

Бегемоти навіть забрідають до людських помешкань, що є дуже небезпечним та сильно непокоїть місцевих мешканців.

Побачити бегемотів Ескобара можна у відео: