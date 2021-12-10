День прав животных: 3 случая, когда звери подавали в суд на человека

Международный день защиты прав животных отмечают 10 декабря. Узнайте, для чего этот праздник и как животные могут эффективно защищать свои права.

Интересно, что Всемирный день прав животных отмечают 10 декабря вместе с Международным днем ​​прав человека. Этот праздник объединяет всех, кто защищает животных и выступает против употребления мяса, ношения меха, а также использования животных для опытов и развлечений.

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Многие зоозащитники в мире считают, что животные должны защищать свои права в суде наравне с людьми. Такие случаи все чаще происходят в разных странах.

Шимпанзе сочли личностью



Шимпанзе Сесилию выпустили на свободу / Фото Flickr

История случилась в 2016 году. Тогда зоозащитники из Аргентины подали иск против зоопарка Мендоса. Они обвинили зоопарк в незаконном задержании 19-летней шимпанзе Сесилии.

Судья решила дело в пользу шимпанзе. В суде согласились, что, хотя Сесилия и не человек, она все равно является носителем права на жизнь в условиях, которые соответствуют ее виду.

Моральная компенсация для собак



Собакам компенсируют моральный ущерб / Фото Unsplash

В 2020 году семья из Бразилии уехала на отдых, оставив дома 2 собак: золотистого ретривера и пойнтера. Спустя 29 дней соседи вызвали полицию. Выяснилось, что все это время животные были дома сами – их никто не кормил и не ухаживал за ними.

Местная организация защиты животных забрала собак и подала иск от имени животных относительно моральной компенсации.

Суд принял беспрецедентное решение – бывшие владельцы все же должны уплатить животным средства за моральный ущерб.

Бегемоты могут вызвать свидетелей

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особеннокоторый не только вкусен, но полезен.

В конце 1970-х годов кокаиновый наркобарон Пабло Эскобар привез 4 бегемота на ранчо в Колумбии. После смерти наркобарона животных оставили жить в природе – тогда государство решило, что ловить их слишком дорого.



Бегемоты Эксобара / Фото Getty

Бегемоты начали активно размножаться. Их количество насчитывало около 100 особей. Животные угрожали экосистеме и местным жителям.

Из-за этого власти страны приняли решение часть животных усыпить, а другую кастрировать химическим способом.

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Тогда Колумбийский фонд защиты животных подал от имени бегемотов иск с требованием использовать более дорогое, но безопасное средство для химической кастрации. Также власти просили отказаться от убийств животных.

Для защиты бегемотов в суд хотели пригласить экспертов. По законам США суд может выслушать показания экспертов, но для этого животные должны иметь юридические права и "вызвать" своих свидетелей в суд.

И такое решение было принято – бегемотам реки Магдалины предоставили право потребовать от суда США выдачу повесток в суд свидетелям для дачи показаний.

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