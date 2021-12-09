До початку пандемії COVID-19 Пол Еверіт багато подорожував. Новий пасивний ритм життя змусив чоловіка нудьгувати під час ізоляції.
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"До COVID-19 я багато подорожував: катався на каяках на Алясці, у Фінляндії та Швеції, а також їздив велосипедом різними континентами. Якийсь час я жив у Канаді та зараз дуже сумую за природою цієї країни. Мені дуже подобалися ведмеді та вовки, яких можна було побачити зовсім близько", – зазначив Пол.
Саме тому чоловік вирішив знайти, чим зайнятися у вільний час. Він захотів збудувати у власному саду маленьке село для білок.
Село для білок / Фото фейсбук
Пол Еверіт витратив 18 місяців на створення задуманого. У містечку є: велика дерев'яна платформа з драбинками, мостами, будиночками, баштами, годівницями та навіть басейном. Звірятка активно туди приходять та можуть проводити багато часу.
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Крім того, до саду почали прибігати лисиці, борсуки та птахи. "У мене вдома немає телевізора, тому я годинами просто сиджу та спостерігаю за тваринами. Це мене заспокоює", – додав Пол.
Дивіться відео маленького села для білок: