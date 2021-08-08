День кота: цікаві факти та неймовірно кумедні фото популярних домашніх улюбленців

Міжнародний день кота у світі відзначають 8 серпня. Його ініціатором став фонд Animal Welfare ще у 2002 році.

У цей день люди висловлюють вдячність котикам за їх заслуги, демонструють чотирилапим свою прихильність та любов. Адже кішки є чудовими друзями людей, які рятують їх від самотності, дарують неймовірні емоції та допомагають у господарстві.

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Коти назавжди увійшли в життя людей: вони захищають наші помешкання від гризунів та паразитів, граються з дітьми, заспокоюють своїм муркотінням тощо. Коти працюють терапевтичними тваринами, які допомагають людям долати стрес та виходити зі складних життєвих ситуацій.

Як довго коти живуть поруч з людьми

Вчені протягом тривалого часу вважали, що котів приручили древні єгиптяни. Однак у 2004 році на Кіпрі знайшли поховання віком приблизно 9 500 років, у якому поруч із людиною була кішка. Дику тварину навряд чи поклали б у могилу разом із людиною. Отже, історія кішок поруч з людьми почалася ще раніше, ніж думали науковці.

Цікаві факти про котів

Кішки – відомі мисливці. Вони полюють навіть тоді, коли не голодні. Вчені з'ясували, що ці тварини їдять тільки 28 % своєї здобичі, а іншою – просто бавляться.

Кішки мають спеціальні вібриси – органи чуття. У народі їх називають котячими вусами. Вони є не тільки на морді тварини, а й на лапках.

Кішки не відчувають смак солодкої їжі.

Кішки можуть пити морську воду. Їх нирки можуть відфільтровувати сіль.

Коти знищили 33 види, серед яких ссавці й птахи. Усе через котяче полювання.

Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina® містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.

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