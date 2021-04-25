День "батьків" домашніх тварин: історія свята та як його відзначити

Джерело:24 канал
25 квітня в Америці відзначають День "батьків" домашніх тварин. Зовсім не важливо, полюбляєте ви собак, котів чи екзотичних звірів, маєте породистого улюбленця чи взяли його на вулиці або в притулку – головне, що життя з тваринкою завжди сповнене радістю.
Господарі домашніх тварин знають, що між людьми та їх улюбленцями формується особливий взаємозв'язок. Тварини стають членами родини, ростуть разом з дітьми, впливають на характер та звички людей. Власники тварин часто відчувають себе "батьками" цих милих пухнастиків.
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Саме тому в США відзначають День батьків домашніх тварин (National Pet Parent`s Day). Цього року він припадає на 25 квітня.
Домашні улюбленці роблять життя яскравішим / Фото Unsplash
Батьки домашніх тварин існують майже стільки, скільки існує людство. Ще за 10 тисяч років до нашої ери люди з'ясували, що приручені вовченята стають чудовими компаньйонами: вони можуть охороняти дітей та домашніх тварин.
З того часу почалася історія людства поруч з домашніми тваринами. У різних культурах поважали різних тварин: десь в пошані були собаки, інші ж надавали перевагу котам.
Сьогодні у багатьох родинах є пухнасті улюбленці й вони займають своє почесне місце в людському серці.
Тварини часто стають найкращими друзями дітям / Фото Unsplash
Найкращий подарунок для тварин – приділити їм увагу. Підіть на тривалу прогулянку із собакою до лісу або парку. Пограйтеся з кішкою, придбайте для неї нову іграшку.
Після фізичної активності пригостіть тварину чимось смачненьким – сьогодні існує чималий вибір корисних смаколиків для улюбленців.Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.
Можна приурочити до свята добрий вчинок і взяти собі тварину з притулку / Фото Unsplash
Цього дня у всьому світі чимало людей стають власниками тварин – люди всиновлюють собак та кішок із притулків на честь свята.
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