Чужих дитинчат не буває: буйвол врятував маленьких леопардів – відео

У Національному парку Серенгеті, що у Танзанії, живуть дуже багато тварин. Часто між ними виникають природні суперечки.

Цього разу на відео зафіксували, як леопарди з мамою намагались врятуватись від гієни. І допоміг їм у цьому буйвол.

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Буйвол врятував дитинчат леопарда

На відео ВВС помітно, як матір з двома дитинчатами бавилась біля дерева. Це тривало до того часу, поки до них не почала підходити гієна. До речі, ця родина леопардів має свої імена – дитинчат звуть Mzuri і Dada.

Щоб запобігти нападу гієни, яка підкралась, леопарди намагались вилізти на дерево. Помітивши гієну, один з буйволів прогнав її. Цим самим він врятував немовлят, яким важко було втриматись на гілках. До речі, інколи гієни нападають й на ослаблених буйволів.

Буйвол врятував маленьких леопардів від гієни: дивіться відео

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

До речі, у рамках проєкту студія John Downer Productions з 2017 року створила для каналів BBC One та PBS/Nature більше 50 реалістичних "шпигунів". Це роботизовані нібито представники фауни, які знімают відео та не лякають тварин.

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